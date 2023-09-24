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15:08, 24 сентября 2023Спорт

Российские прыгуны в воду сменили спортивное гражданство

Российские прыгуны в воду Качанов и Мялин будут выступать за сборную Узбекистана

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские прыгуны в воду Вячеслав Качанов и Игорь Мялин сменили спортивное гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Атлеты будут выступать за сборную Узбекистана. Они уже заявлены за новую команду на Азиатские игры-2023.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин отметил, что не стоит придавать особого значения этому переходу. «Они просили о переходе в Узбекистан достаточно давно, мы этот переход согласовали», — заявил он.

20-летний Качанов — чемпион Европы 2021 года среди юниоров в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. 27-летний Мялин — победитель в синхронном миксте вместе с Дарьей Говор на Универсиаде-2015 в Кванджу.

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    Дарья Коршунова
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