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10:58, 24 сентября 2023Спорт

Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ

Кирилл Капризов назвал целью «Миннесоты» на сезон-2023/2024 выход в плей-офф НХЛ

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Star Tribune.

Капризов назвал целью клуба на сезон-2023/2024 выход в плей-офф. «Я собираюсь показать себя и сделать все, что в моих силах. Ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды», — заявил он.

Ранее портал Daily Faceoff включил Капризова в список претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги. Россиянин расположился на десятой строке.

В сезоне-2022/2023 Капризов провел 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 75 очков — забросил 40 шайб и отдал 35 результативных передач.

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    Дарья Коршунова
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