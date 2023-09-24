Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Star Tribune.
Капризов назвал целью клуба на сезон-2023/2024 выход в плей-офф. «Я собираюсь показать себя и сделать все, что в моих силах. Ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды», — заявил он.
Ранее портал Daily Faceoff включил Капризова в список претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги. Россиянин расположился на десятой строке.
В сезоне-2022/2023 Капризов провел 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 75 очков — забросил 40 шайб и отдал 35 результативных передач.