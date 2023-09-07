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22:43, 7 сентября 2023Спорт

Капризова назвали претендентом на приз лучшему снайперу НХЛ

Капризов назвали кандидатом на приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Портал Daily Faceoff назвал топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Версия журналиста Мэтта Ларкина доступна на сайте.

Одним из кандидатов на приз стал российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Он расположился на десятой строке. «Причина, по которой он находится на десятом месте в данном списке заключается не столько в упущенном времени из-за травмы в прошлом сезоне, сколько в отсутствии элитного центрового, с которым можно было бы играть», — объяснил журналист.

Главными претендентами на награду, по мнению Ларкина, являются Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Также в список вошли Давид Пастрняк («Бостон Брюинс»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Тейдж Томпсон («Баффало Сейбрс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старс»), Коул Кофилд «Монреаль Канадиенс» и Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилс»).

В сезоне-2022/2023 Капризов провел 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 75 очков — забросил 40 шайб и отдал 35 результативных передач.

Последним россиянином, получившим «Морис Ришар Трофи», был капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он был назван лучшим снайпером регулярного чемпионата в 2020 году. Всего форвард получал награду девять раз.

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    Дарья Коршунова
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