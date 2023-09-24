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20:40, 24 сентября 2023Спорт

Овечкин вошел в топ-30 рейтинга лучших действующих игроков НХЛ

Овечкин занял 30-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

Фото: Randy Litzinger / Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в топ-30 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован на странице NHL Network в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Овечкин занял 30-е место в списке. «Алекс Овечкин продолжает творить историю. Всего на 72 гола меньше, чем у Уэйна Гретцки, и это лучший результат за всю историю», — отмечается в сообщении.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.

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    Ксения Курашкина
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