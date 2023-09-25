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13:12, 25 сентября 2023Мир

Высокопоставленные чиновники США приедут в Армению

Reuters: высокопоставленные чиновники США отправятся в Армению 25 сентября

Фото: Samantha Power / Reuters

Высокопоставленные американские чиновники, в том числе глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, отправятся с визитом в Армению 25 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Визит главы USAID Пауэр и исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Кима станет первым визитом высокопоставленных чиновников США в Армению после прекращения огня», — сообщил источник агентства.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. 20 сентября Азербайджан заявил о договоренности приостановить операцию в Нагорном Карабахе.

Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения. Позднее также он предоставил представителям армянского населения Нагорного Карабаха планы по реинтеграции.

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    Семен Александров
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