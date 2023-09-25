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13:12, 25 сентября 2023Спорт

Захарян заразился коронавирусом

Арсен Захарян заразился коронавирусом

Фото: Daisuke Nakashima / Globallookpress.com

Российский футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

По словам представителей команды, сейчас игрок находится в процессе восстановления от болезни. «Ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — заявили в «Реале Сосьедад».

25 августа Захарян провел дебютный матч за «Реал Сосьедад». Команда сыграла вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Россиянин появился на поле на 75-й минуте встречи и провел 15 минут, не отметившись результативными действиями. После этого он еще дважды выходил на поле на замену в матчах примеры.

Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».

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    Алексей Гусев
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