Названа дата выхода в прокат фильма «Брат 3»

Фильм Переверзева «Брат 3» выйдет в прокат 23 ноября

Фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева выйдет в прокат 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Картина не будет связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате 3» режиссера Валерия Переверзева будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

Ранее российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) сообщил, что фильм «Брат 3», где он исполнил одну из главных ролей, выйдет на экраны осенью этого года. В актерский состав фильма, помимо рэп-исполнителя, вошли мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин. Опубликованный летом 2022 года трейлер проекта подвергли критике в сети.