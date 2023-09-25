Россия объявила в розыск выдавшего санкцию на «арест» Путина главу МУС

МВД России объявило в розыск главу МУС Хофманьского

Глава Международного уголовного суда (МУС), который выдал санкцию на «арест» президента России Владимира Путина, Петр Хофманьский объявлен в розыск МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу российского ведомства.

Хофманьский разыскивается в связи с инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса России.

11 мая Следственный комитет России (СКР) обещал объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые постановили решение о санкции на арест российского лидера. В ведомстве отметили, что уголовное преследование Путина носит заведомо незаконный характер, так как главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств — такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

В СКР считают, что в действиях прокурора и судей МУС содержатся признаки преступления — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.