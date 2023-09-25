Психолог назвал необычные способы справиться с приступами лени

Психолог Розанов призвал следовать «правилу двух минут» ради борьбы с ленью

Для борьбы с ленью нужно следовать «правилу двух минут», заявляет психолог Сергей Розанов. Этот и другие необычные способы справиться с приступами лени он назвал «Ленте.ру».

Причин для лени и прокрастинации может быть множество, уверяет психолог. Например, недостаток мотивации делать что-либо, или пугающий объем работы. Непонятный способ выполнения работы также может вылиться в стремление отложить дела на потом, добавил Розанов.

В таких случаях, советует собеседник «Ленты.ру», необходимо в первую очередь визуализировать результат деятельности и выгоды от нее, призвал Розанов. По его мнению, они могут стать стимулом приняться за дела.

Чтобы работа спорилась, разбейте планируемую деятельность на части и начните с самого простого. После выполнения каждого пункта поощряйте себя отдыхом. Старайтесь смотреть не на весь объем требуемой работы, а на планируемую часть, которая требует меньше сил, времени и манит поощрением после завершения Сергей Розанов психолог

Также психолог рассказал о «правиле двух минут». По его словам, оно гласит: не откладывай на потом то, что можно сделать меньше чем за две минуты. При успешном его выполнении временные рамки можно расширить до пяти, десяти минут и более, добавил он.

Для борьбы с ленью можно прибегнуть к еще одной хитрости, отметил Розанов. Для этого нужно рассказать о работе и сроках ее исполнения уважаемым людям, которых будет стыдно разочаровать. Можно даже, советует психолог, заключить сделку с собой или товарищем, поставив что-то ценное на кон.

Желание ничего не делать реально победить, поддавшись ему, уверяет психолог. «Исполните его, но прекратив отдых, займитесь отложенным делом. Сядьте, а еще лучше встаньте и ничего не делайте, не думайте ни о чем, не планируйте, не вспоминайте, смотрите в одну точку. Долго в таком состоянии пробыть невозможно», — считает Розанов.

Напоследок психолог отметил: если все перечисленное не помогает, возможно действительно требуется нужен отдых или лень связана с проблемами со здоровьем. Тогда стоит обратиться к врачам, заключил он.

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