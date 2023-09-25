Стало известно местонахождение Николаева после операции на сердце

Стало известно, что Николаев по-прежнему находится в клинике после операции

Стало известно, где находится российский певец Игорь Николаев после операции на сердце. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил источник из окружения артиста.

По его словам, музыкант по-прежнему размещен в обычной палате клиники, куда он был госпитализирован из-за проблем с сердцем в середине сентября. 21 числа Николаев перенес коронарное шунтирование. О дате выписки артиста не сообщается.

Ранее сообщалось, что 63-летний исполнитель пришел в себя после операции на сердце. Друзья исполнителя рассказали, что музыкант находится в сознании и уже шутит, однако к нему пока не пускают родственников.

В окружении певца добавили, что в ближайшие полгода он не сможет давать концерты, так как будет проходить послеоперационную реабилитацию.