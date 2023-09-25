В «Спартаке» отреагировали на информацию о проблемах легионера клуба с полицией

В «Спартаке» заявили, что у Промеса нет никаких проблем с российской полицией

В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что легионер клуба Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве. Комментарий главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова приводит РИА Новости.

Зеленов заявил, что у Промеса нет никаких проблем с российской полицией. «Видео, о котором идет речь, годичной давности. Тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами. И на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник, 25 сентября, Mash опубликовал сообщение о том, что иностранный футболист возмущался и выражал претензии сотрудникам правоохранительных органов, узнав о задержании друзей. Отмечалось, что друзей Промеса подозревали в употреблении наркотиков, а футболист предлагал взятку и умолял отпустить его товарищей.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.