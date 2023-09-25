Иностранный футболист «Спартака» устроил скандал в отделе полиции в Москве

Mash: футболист «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в полиции в Москве

Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, иностранный футболист приехал в отдел, узнав о задержании друзей. Спортсмен возмущался, выражал претензии сотрудникам правоохранительных органов и громко скандалил. Отмечается, что друзей Промеса подозревают в употреблении наркотиков.

19 июня суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. 31-летнего нападающего признали виновным в вооруженном нападении и нанесении ножевых ранений двоюродному брату. В настоящее время осужденный футболист находится в Москве и собирается обжаловать приговор.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.