Вяльбе посоветовала Дзюбе не опускаться до дна

Глава ФЛГР Вяльбе посоветовала футболисту Артему Дзюбе не опускаться до дна

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала совет нападающему московского «Локомотива» Артему Дзюбе. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе раскритиковала шоу на YouTube, которое Дзюба ведет вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. По ее мнению, у футболиста стало бы больше болельщиков, если бы он забивал больше мячей. «Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно», — заявила глава ФЛГР.

Дзюба вместе со Слуцким ведет шоу на YouTube «Ну, так нельзя, ###», где общается со спортсменами. При этом Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире. В частности, главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов попросил футболиста сократить количество используемой им в шоу нецензурной лексики.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее футболист на протяжении семи лет играл за петербургский «Зенит».

