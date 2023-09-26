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18:35, 26 сентября 2023Мир

В США обеспокоились выходом украинского конфликта за пределы страны

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: украинский конфликт может перейти в Польшу и Германию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ближайшее время украинский конфликт может распространиться на территорию Польши и Германии из-за безрассудных действий НАТО. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

Джонсон высказал мнение, что НАТО уже давно напрямую вовлечена в конфликт из-за поставок вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), что может привести к необратимым последствиям. «Я боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы Донецка, Луганска и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию», — сказал он.

Экс-аналитик ЦРУ считает, что факт участия немецких солдат в войне на стороне ВСУ подтвердил недавний удар российских войск по танку Leopard, что доказывает вовлеченность сил НАТО в конфликт на Украине.

Ранее стало известно, что разведчики Вооруженных сил России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера. Сообщалось, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные уничтожены.

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    Дарья Балацкая
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