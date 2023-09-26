Эксперт предрек сложности у ВСУ с танками Abrams

Эксперт Дандыкин предрек сложности у ВСУ с топливом для «прожорливых» Abrams

Эксплуатируя переданные США танки Abrams, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с недостатком топлива. Сложности с американскими танками предрек военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

Он предположил, что ВСУ могут избежать проблем при эксплуатации Abrams во время непогоды, поскольку Украине также передали ремонтно-эвакуационные машины.

«Трудности будут другие. ВСУ столкнутся с мотивацией, профессионализмом и нацеленностью на них наших ребят: противотанкистов, летчиков, танкистов. Они жаждут подбить, поджечь, победить. Все, кто находится в экипажах, я думаю, отлично это знают. Танки очень прожорливые, много жрут солярки. Могут быть проблемы с топливом. Учитывая то, что российские военные бьют по складам с топливом», — сказал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия танков Abrams прибыла в страну.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что танки Abrams, которые весят более 60 тонн, предназначены для пустыни и слишком тяжелы для Европы. По его словам, поставленных ВСУ танков не хватит для наступления.