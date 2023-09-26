Адвокату певицы Славы дали попытку урегулировать конфликт с Хайдаровым до суда

Адвокату певиц Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и Любови Успенской Елене Сениной дали попытку урегулировать конфликт с хирургом Тимуром Хайдаровым до суда. Об этом пишет издание KP.RU.

Известно, что юристка направила письмо в клиники «Олимп Клиник», «ДжиЭмТи» и «Ай Кью Пластик», где в настоящее время работает хирург, с запросом на проведение медиации.

«Настоящим письмом сообщаем о готовности проведения процедуры медиации на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. Выражаем надежду на скорейшее разрешение возникшего конфликта», — говорится в ответе, которое получила Сенина.

При этом документ подписали как генеральные директора медицинских учреждений, так и сам доктор. «Мы официально предложили процедуру медиации — конфиденциальных посреднических переговоров клиникам. Согласие получено. Мы, безусловно, довольны. Подчеркну, что это не имеет отношения к деятельности правоохранительных и надзорных органов. На их работу мы не влияем, заявления поданы и будут рассмотрены в законном порядке», — подчеркнула юристка.

Ранее в сентябре жена хирурга Хайдарова подала в суд на адвоката Славы и Успенской за травлю. По словам супруги доктора, юристка развернула в сети деятельность против их семьи, вследствие которой на них подали заявление в полицию.