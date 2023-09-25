Жена хирурга Хайдарова подала в суд на адвоката Славы и Успенской за травлю

Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши подала в суд на адвоката российских певиц Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и Любови Успенской Елену Сенину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам супруги доктора, юристка развернула в сети травлю их семьи, вследствие которой на них подали заявление в полицию. При этом, как утверждает Сильваши, за счет работы адвоката количество недовольных работой врача быстро увеличивается.

Также жена Хайдарова заявила, что пыталась самостоятельно отстаивать честь мужа в интернете, однако это оказалось недейственным. Сильваши, защищая супруга, показала личные данные одной из пациенток, ее лицо и обнаженные фото до и после операции. В свою очередь, женщина подала на жену Хайдарова заявление в полицию и стала требовать 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

Отмечается, что Сильваши надеется прекратить деятельность адвоката, направленную против Хайдарова, с помощью прокуратуры. По ее мнению, Сенина уничтожает репутацию хирурга.

Ранее в сентябре Успенская рассказала о найденных в груди пуговицах после операции у Хайдарова. 69-летняя артистка призналась, что осталась недовольна результатом хирургического вмешательства. По ее словам, одна грудь оказалась больше другой.