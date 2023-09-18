Успенская рассказала о найденных в груди пуговицах после операции у Хайдарова

Российская певица Любовь Успенская рассказала о страшных последствиях пластической операции на грудь, которую ей выполнял звездный хирург Тимур Хайдаров. На эту тему она высказалась в шоу «Новые русские сенсации».

69-летняя артистка призналась, что осталась недовольна результатом хирургического вмешательства. По ее словам, одна грудь оказалась больше другой. Кроме того, исполнительница пожаловалась, что после операции в ее бюсте нашли пуговицы. «У меня есть доказательства, что во мне были эти кусочки», — уточнила пострадавшая.

Среди прочего Успенская заявила, что откладывала публичное освещение последствий только потому, что операция пришлась на неудачный момент в ее жизни. «Я все это увидела, мне стало плохо, у меня текла какая-то жидкость из рук, гноилось, он мне порезал руки. Кроме того, они (груди — прим. "Ленты.ру") стали как-то подвисать (...) Я думала сначала, что я одна жертва», — заключила она.

В июле певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала Успенская, которая меняла пропорции фигуры у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.