Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к столице российского региона

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Брянску беспилотнике ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, дрон самолетного типа был уничтожен на подлете к столице региона. Мирные жители не пострадали. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы.

Накануне средства ПВО за день сбили на подлете к Брянску три украинских беспилотника. Два из них были уничтожены утром 25 сентября, еще один — спустя несколько часов.

В тот же день Украина обстреляла из «Града» одно из сельхозпредприятий Брянской области. По словам Богомаза, в результате было повреждено производственное помещение. Мирные жители не пострадали, однако были уничтожены несколько голов стада крупного рогатого скота.