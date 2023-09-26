Названы российские звезды с худшими продажами билетов

Лолита и Николаев оказались среди российских звезд с худшими продажами билетов

Названы российские артисты с худшими продажами билетов на ближайшие три месяца. Список публикует KP.RU.

На данный момент много свободных мест остается на большие концерты в Москве Алены Свиридовой, Лолиты, Ирины Круг, Сати Казановой, а также Игоря Николаева.

При этом отмечается, что билеты на концерт Николаева, скорее всего, начнут покупать активнее, когда артист восстановится после перенесенной операции.

По данным издания, также среди зрителей не вырос спрос на концерт российского актера театра и кино Александра Петрова, несмотря на новости о женитьбе.

Среди лидеров по продажам билетов оказались народный артист России Александр Розенбаум, певец Jony, эстрадный певец Владимир Пресняков, исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, певица Ани Лорак, певец Сергей Лазарев и исполнительница Елена Ваенга.

Ранее были названы оставшиеся в России и поднявшие гонорары артисты.