Названы способы победить страх неудачи

Из-за страха неудачи человек теряет тысячи возможностей стать счастливым, уверяет психолог Михаил Саидов. Способы победить этот страх он назвал «Ленте.ру».

По словам Саидова, под страхом неудачи могут скрываться и синдром самозванца, и боязнь быть отвергнутым обществом, и еще пара десятков явлений.

Страх приводит к провалу еще до начала действий, констатирует собеседник «Ленты.ру». По его словам, люди часто считают, что, занявшись чем-то новым, должны сразу получать хороший результат. Чаще всего этого не происходит, и в следующий раз они боятся за что-то браться, в результате упуская миллионы возможностей.

Самое худшее, что может произойти, — вы почувствуете досаду или стыд, потому что покажется, что кто-то осудит. Однако проблема всегда кроется в мыслях, а не в окружающей среде Михаил Саидов психолог

Чтобы избавиться от страха, необходимо в спокойном, уравновешенном состоянии осознать его и перестать на него реагировать, уверяет Саидов. Также, по его словам, необходимо учиться техникам расслабления. Самая простая из них — «техника 5-4-3-2-1». Для ее исполнения нужно найти пять вещей, которые можно увидеть, четыре — которые можно потрогать, три — которые можно услышать, две ― понюхать и одну ― попробовать на вкус, объяснил психолог. Так, полагает он, человек может отвлечься от тревоги.

Затем необходимо разложить свой большой страх по полочкам. Можно все прописать на бумаге: разбить страх на сотни пугающих моментов, от меньшего к большему

Затем нужно мысленно пройтись по своим страхам, рассказал специалист. При этом необходимо сохранять расслабленное состояние. «Не переходите к следующей страшилке, если не удалось удержать тело расслабленным на предыдущей, — прокомментировал психолог. — Представляем ситуацию, придумываем альтернативы, формируя новые нейронные связи, блокирующие страх».

По словам психолога, когда мозг будет знать, что с любой проблемой можно справиться, он перестанет паниковать. Закрепить успех борьбы со страхом можно через повторы, уверяет Саидов. «Каждый раз, когда вас что-то останавливает, делайте эти упражнения. Поверьте и проверьте, это работает!» — обнадежил напоследок психолог.

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