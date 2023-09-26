Захарова напомнила представителю Госдепа о чествовании ветерана СС в Канаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила представителю Госдепа Мэттью Миллеру о чествовании ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В пятницу, Мэттью, там были все. И все видели, как торжествует нацизм в Канаде. Потому что в ООН много проблем, но интернет там работает отлично», — заявила представитель ведомства.

Ранее Миллер прокомментировал чествование украинского нациста в парламенте Канады. Он признался, что не в курсе ситуации.

24 сентября Владимир Зеленский во время выступления в канадском парламенте приветствовал Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.