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21:44, 26 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно число въехавших в Армению жителей Карабаха

Правительство: число въехавших в Армению жителей Карабаха превысило 28 тысяч

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Число въехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха выросло до 28 120. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Отмечается, что информация о регистрации 20 800 из прибывших уже обобщена, а потребности 7320 жителей еще уточняются.

Вечером 25 сентября на бензохранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел взрыв. Многие пострадавшие с ожогами доставлены в медучреждения. Позже стало известно, что более 200 человек получили ранения.

Ранее в Минобороны доложили, что после очередного обстрела в районе поселения Джанятаг в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы.

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    Юлия Мискевич
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