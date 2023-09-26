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14:37, 26 сентября 2023Экономика

Lada начнут собирать в Эфиопии

Посол Урят рассказал о начале производства Lada в Эфиопии

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат сообщил о подписании одной из местных компаний договора о запуске производства «АвтоВАЗа» в стране, пишет ТАСС.

По его словам, автомобили Lada будут собирать в Эфиопии для внутреннего пользования. Если они будут востребованы, то машины начнут поставлять в соседние страны — Южный Судан, Судан, Кению и Сомали.

Уриат также отметил, что представители еще двух российских автокомпаний проявляют интерес к поездке в Эфиопию для строительства сборочных линий. Контракты с ними пока не заключили, а взаимодействие находится на стадии переговоров.

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Ранее Чам Угала Уриат указывал, что власти Эфиопии прилагают все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в развитие национальной экономики, речь шла в том числе о производстве или поставках в страну Lada. Тогда дипломат обещал «АвтоВАЗу» поддержку, если производитель решит сотрудничать.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что компания собирается адаптировать автомобили для поставки в Африку. В большинстве африканских стран левостороннее движение, поэтому там популярны праворульные автомобили. «АвтоВАЗ» ранее производил праворульные Niva, но их прекратили выпускать в 90-х годах. По словам Соколова, создание таких машин можно будет возродить, если спрос на них окажется достаточно стабильным.

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    Мария Черкасова
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