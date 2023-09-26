Рост цен на жилье вблизи станций МЦД-3 оценили

Яндекс.Недвижимость: цены на подмосковное жилье около МЦД-3 стали выше

Стоимость жилья в подмосковных городских округах выросла после запуска движения по Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Яндекс.Недвижимости». Аналитики сервиса изучили динамику цен на вторичное жилье в 15 минутах пути на общественном транспорте от станций нового диаметра.

С января 2022 года по сентябрь 2023-го квадратный метр в квартире на станции «Ипподром» в городском округе Раменское подорожал на 6 процентов, до 143,4 тысячи рублей. До 148,9 тысячи рублей (на 4 процента) выросли цены на квартиры вблизи станции «Фабричная» в Раменском, до 146,7 тысячи рублей (на 6 процентов) — на станции «Есенинская» в поселке Кратово. На станции «Ильинской» в одноименном поселке квартиры подорожали на 7 процентов, до 132,5 тысячи рублей, а на станции «Быково» (поселок Быково) — на 2 процента, до 132,2 тысячи рублей.

В то же время в цене выросла недвижимость на станциях «Удельная», «Малаховка» и «Красково» сквозного Ленинградско-Казанского диаметра. Повышенный спрос на такие квартиры аналитики зафиксировали в августе-сентябре 2022 года — с июня-июля он возрос двукратно.

При этом жилье на северо-западе Подмосковья стало доступнее, выяснили в сервисе. В среднем цена квадратного метра в районе станций «Крюково» в Зеленограде и «Фирсановской» в Химках сократилась на 7 процентов, у химкинской «Сходни» — на 6 процентов, а в «Молжаниново» — на 5 процентов.

По словам коммерческого директора «Яндекс.Недвижимости» Евгения Белокурова, цены на жилье рядом с будущими станциями радиальных направлений Московской железной дороги закономерно растут и могут подскочить на 10-15 процентов еще до их официального открытия. Однако эксперт заметил, что, помимо этого, цены реагируют на прочие рыночные условия — к примеру, на ставки по ипотеке или развитие местной инфраструктуры.

В августе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили пассажирское движение по третьему маршруту наземного метро. В начале сентября было открыто еще одно радиальное направление МЖД — МЦД-4. Ранее столичный градоначальник объявил о скором открытии еще двух станций на этом направлении — Беговой и Рижской. Таким образом, четвертый диаметр пройдет через семь центральных вокзалов Москвы.