Небензя анонсировал проект заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам»

Небензя: Россия представит проект заявления главы СБ ООН по «Северным потокам»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, Москва в ближайшие дни внесет проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрывам «Северных потоков». Его слова приводит ТАСС.

«В рамках этой работы наша страна намерена внести на рассмотрение совета проект заявления председателя на эту тему», — отметил дипломат.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что США подорвали трубопроводы «Северный поток» из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу. Кроме того, журналист привел информацию об отчетах по диверсии. Отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, он поддерживал контакт с Байденом и организаторами теракта.