США анонсировали новые поставки танков Abrams Украине

Белый дом анонсировал новые поставки танков Abrams на Украину в ближайшие недели

Новые поставки американских танков Abrams на Украину запланированы на ближайшие недели. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он подтвердил, что первая партия техники уже прибыла на Украину.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что поставки Киеву идут согласно графику. США обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams из 31 единицы.

До этого, 16 сентября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США 10 танков Abrams. Он напомнил, что эти танки являются самыми тяжелыми, поскольку весят 80 тонн.