В iPhone появится новая кнопка

MacRumors: iPhone 16 получит дополнительную кнопку на торце устройства

Появились первые сообщения о следующем поколении смартфонов Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно отчету инсайдеров, все смартфоны серии iPhone 16 выйдут с дополнительной кнопкой. Она будет располагаться на правом торце смартфонов, чуть ниже кнопки включения устройства. Предназначение нового элемента не выяснено.

Источники отметили, что кнопка окажется не физической, а емкостной. То есть она будет реагировать на прикосновение пальца и имитировать нажатие с помощью тактильного отклика — как кнопка Home в iPhone SE и более старых смартфонах Apple.

Журналисты MacRumors предположили, что новая кнопка будет отвечать за спуск затвора в приложении камеры устройства. При этом авторы подчеркнули, что смартфоны серии iPhone 16 находятся на ранней стадии разработки, и планы компании могут поменяться. Выпуск телефонов Apple новой серии ожидается осенью 2024 года.

В девайсах iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, которые вышли 12 сентября, появилась новая кнопка «Действие». Пользователи могут самостоятельно настроить ее для выполнения различных сценариев.

В конце сентября аналитик Мин-Чи Ко оценил продажи смартфонов новой линейки Apple. По информации специалиста, самым продаваемым устройством серии оказался iPhone 15 Pro Max.