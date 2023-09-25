Назван самый популярный новый iPhone

iPhone 15 Pro Max оказался самым востребованным смартфоном новой линейки

Аналитик Мин-Чи Ко оценил продажи смартфонов новой линейки Apple. Об этом специалист сообщил в своем блоге на Medium.

По оценке авторитетного инсайдера, iPhone 15 Pro Max оказался самым востребованным из новых смартфонов Apple. Мин-Чи Ко также назвал топовый флагман главным драйвером роста американской корпорации в четвертом квартале 2023-го. По оценке специалиста, до конца года будет продано 35 миллионов единиц моделей — для сравнения, за несколько последних месяцев 2022-го Apple удалось продать 28 миллионов единиц iPhone 14 Pro Max.

Аналитик заявил, что до конца года Apple также продаст около 80 миллионов новых смартфонов. Мин-Чи Ко напомнил, что в четвертом квартале 2022-го корпорация смогла реализовать 76 миллионов моделей iPhone 14. На продажи негативным образом повлияло закрытие завода Foxconn на карантин.

В заключение он отметил, что кроме 15 Pro Max большой популярностью пользуется iPhone 15 Plus. Модели iPhone 15 и 15 Pro, напротив, пока не оправдывают ожиданий Apple, их поставки могут быть сокращены.

22 сентября российские ретейлеры начали продажи новых смартфонов Apple — в один день с остальным миром. Устройства серии iPhone 15 появились в «М.Видео-Эльдорадо», DNS, re:Store, «Мегафоне» и других магазинах.