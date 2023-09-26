Неймар высказался о конфликте с главным тренером «Аль-Хиляля»

Неймар назвал информацию о конфликте с тренером «Аль-Хиляля» Жезушем чужью

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар высказался о конфликте с главным тренером команды Жорже Жезушем. Об этом сообщает Goal.

«Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой», — написал форвард в комментариях к новости в одном из аккаунтов в социальных сетях.

24 сентября издание Mundo Deportivo сообщило, что Неймар призвал руководство «Аль-Хиляля» уволить Жезуша. Ранее клуб сыграл вничью со счетом 1:1 с узбекским «Навбахором» в матче Лиги чемпионов Азии. По информации источника, в раздевалке специалист раскритиковал поведение бразильца, из-за чего между футболистом и тренером произошел конфликт.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» 15 августа. По информации RMC Sport, ПСЖ продал форварда за 90 миллионов евро без учета бонусов.

С 2017 года бразилец играл за «Пари Сен-Жермен». Он перешел в клуб за рекордные 222 миллиона евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».