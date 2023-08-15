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20:27, 15 августа 2023Спорт

Неймар перешел в «Аль-Хиляль»

Футболист Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из ПСЖ

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Бразильский нападающий Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается в Twitter команды.

Команда из Саудовской Аравии объявила о трансфере, представив 31-летнего футболиста в клубной форме. Финансовые подробности сделки не разглашаются. По информации RMC Sport, ПСЖ продал нападающего за 90 миллионов евро без учета бонусов.

О готовности Неймара покинуть ПСЖ стало известно в мае.

Неймар выступал за ПСЖ с лета 2017 года. Он перешел в клуб за рекордные на тот момент 222 миллиона евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».

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    Анастасия Борисова
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