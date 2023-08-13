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23:52, 13 августа 2023Спорт

Стала известна сумма трансфера Неймара из ПСЖ в саудовский клуб

RMC Sport: ПСЖ продаст Неймара саудовскому «Аль-Хилялю» за 90 миллионов евро

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Стала известна сумма трансфера бразильского форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен» в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Ее сообщает RMC Sport.

По информации источника, французский клуб продаст нападающего за 90 миллионов евро без учета бонусов. При это ранее сообщалось, что саудовская команда готова заплатить за футболиста 200 миллионов евро.

4 мая стало известно о готовности Неймара покинуть ПСЖ. Отмечалось, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость 31-летнего игрока оценивается в 60 миллионов евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».

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    Дарья Коршунова
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