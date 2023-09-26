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13:35, 26 сентября 2023Бывший СССР

Рогов заявил о «включивших дурака» властях Канады

Рогов: власти Канады включили дурака в скандале с чествованием ветерана СС

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что правительство Канады «включило дурака» в попытках замять скандал с чествованием ветерана СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте страны. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Теперь власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, пошли на попятную, сделали удивленное лицо и включили, по классике, дурака. Мол, ничего не знаем и не при делах», — отметил он.

По словам Рогова, Канада заявила о себе как о стране, где преступники могут найти пристанище и при этом пользоваться уважением.

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24 июня 2020

24 сентября Владимир Зеленский во время выступления в канадском парламенте приветствовал Хунки.

98-летний экс-боец 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит Трюдо. Инцидент вызвал возмущение как внутри Канады, так и со стороны ряда стран.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расстроен скандалом. Он назвал случившееся «крайне позорным инцидентом» для канадского парламента и всего общества в целом.

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    Варвара Кошечкина
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