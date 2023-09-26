Рогов заявил о «включивших дурака» властях Канады
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что правительство Канады «включило дурака» в попытках замять скандал с чествованием ветерана СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте страны. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Теперь власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, пошли на попятную, сделали удивленное лицо и включили, по классике, дурака. Мол, ничего не знаем и не при делах», — отметил он.
По словам Рогова, Канада заявила о себе как о стране, где преступники могут найти пристанище и при этом пользоваться уважением.
24 сентября Владимир Зеленский во время выступления в канадском парламенте приветствовал Хунки.
98-летний экс-боец 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит Трюдо. Инцидент вызвал возмущение как внутри Канады, так и со стороны ряда стран.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расстроен скандалом. Он назвал случившееся «крайне позорным инцидентом» для канадского парламента и всего общества в целом.