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16:39, 26 сентября 2023Культура

Шакиру снова заподозрили в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов

EFE: Шакиру снова заподозрили в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Колумбийскую поп-певицу Шакиру снова заподозрили в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов. Об этом сообщает EFE.

Испанская прокуратура подозревает артистку в уклонении от уплаты налогов на сумму более шести миллионов евро (6,3 миллиона долларов) в 2018 году. Предполагается, что Шакира совершила мошеннические махинации, используя сеть, базирующуюся в офшорных зонах.

В июле суд в Испании открыл новое дело против Шакиры о неуплате налогов. Второе расследование проводилось почти через десять месяцев после того, как певицу, отрицающую какие-либо правонарушения, обязали предстать перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 13,9 миллиона долларов.

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    Варвара Кошечкина
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