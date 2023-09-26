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16:59, 26 сентября 2023Спорт

В УЕФА предложили допустить к турнирам сборные России среди игроков до 17 лет

Исполком УЕФА предложил допустить к турнирам сборные России до 17 лет без флага

Фото: Carl Recine / Reuters

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. Сейчас в организации прорабатывают техническое решение, которое позволило бы восстановить российские команды на международной арене.

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В декабре 2022 года исполком Российский футбольный союз создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Решение планируют принять до конца 2023 года. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Андрей Стрельцов
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