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17:31, 26 сентября 2023Экономика

Содержание яхты российского миллиардера под санкциями на Карибах сочли кошмаром

WSJ: на Карибах тратят огромные суммы на уход за яхтой россиянина под санкциями

Фото: TheYachtPhoto / Globallookpress.com

Содержание арестованной яхты Alfa Nero, которую связывают с попавшим под санкции совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым, обходится карибскому государству Антигуа и Барбуда в 28 тысяч долларов в неделю, пишет The Wall Street Journal. Журналисты назвали такие траты кошмаром для островного государства с населением 93 тысячи человек.

Указанная сумма включает зарплату итальянского капитана, а также расходы на дизельное топливо для поддержания работы кондиционера, без которого плесень распространится по судну и может повредить как саму яхту, так и произведения искусства на борту.

82-метровая яхта, которую по данным Минфина США Гурьев приобрел за 120 миллионов долларов в 2014 году, стоит в гавани Антигуа и Барбуды с февраля 2022 года. В августе миллиардер попал под санкции и власти США решили, что Alfa Nero является его собственностью. Бизнесмен это отрицал. В итоге власти страны выставили ее на продажу, и судно за 67 миллионов долларов приобрел с аукциона бывший глава компании Google Эрик Шмидт, который позднее от сделки отказался.

В июле права на яхту заявила дочь Гурьева Юлия, собравшаяся судиться за возвращение яхты. Согласно предоставленным суду документам, она является единственным выгодоприобретателем Tyne Trust и Flagstaff Trust — компаний, во владении которых числятся судно и находящиеся на борту произведения искусства.

Осенью 2022 года сообщалось, что Франция и Испания разрешили российским миллиардерам, попавшим под санкции, оплачивать содержание «замороженных» суперъяхт. В испанском Минфине тогда заявили, что такая возможность имеется по закону, принятому в 2014 году.

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    Дмитрий Воронин
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