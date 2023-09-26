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22:23, 26 сентября 2023Мир

Захарова назвала прикрытием отставку спикера платы общин Канады из-за эсэсовца

Захарова: из спикера платы общин Канады сделали «козла отпущения» вместо Трюдо

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Отставка спикера палаты общин Канады Энтони Рота после скандала с чествованием ветерана СС является прикрытием, чтобы оградить от ответственности премьер-министра страны Джастина Трюдо. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав Рота «козлом отпущения» в своем Telegram-канале.

По ее словам, отставка спикера палаты общин позволила не запятнать репутацию премьер-министра и его соратников, которые являются «потомками коллаборационистов из ОУН-УПА» (Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

«Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль», — заявила официальный представитель российского МИДа.

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди прочих пригласили 98-летниего Ярослава Хунки, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На самом деле Хунки оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС «Галичина».

Посольство России в Оттаве резко осудило чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады, отметив, что это событие навсегда останется в истории демократии страны. В защиту позиции РФ выступил американский бизнесмен Илон Маск.

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    Александра Синицына
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