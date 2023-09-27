В Apple объяснили выбор Google в качестве поисковика для iPhone

В Apple рассказали, что не видят альтернативы поисковой системе Google

В корпорации Apple дали объяснения относительно выбора Google в качестве базовой поисковой системы для iPhone. Об этом сообщает издание The Verge.

Комментарии дал топ-менеджер Apple Эдди Кью во время заседания в ходе антимонопольного процесса между Министерством юстиции США и Google. По словам Кью, Google платит Apple миллиарды долларов в год за то, чтобы их система стояла по умолчанию в iPhone. Последний раз Apple и Google договорились об этом в 2016 году.

Также Эдди Кью отметил, что в компании не видели хорошей альтернативы Google, когда устанавливали ее в качестве поисковой системы по умолчанию, и не видят ее до сих пор. «Мы выбираем лучший вариант, но позволяем пользователям легко его изменить», — заявил представитель корпорации.

Кью рассказал, что обе компании договорились, чтобы владельцы смартфонов Apple могли пользоваться Google без авторизации в системе. На вопрос о том, почему Apple не дает выбрать поисковую систему при первом включении iPhone, Кью ответил, что таким образом его компания позволила сделать процесс настройки максимально быстрым.

В мае стало известно, что Apple и Google объединятся для защиты пользователей от слежки. В корпорациях заявили, что разработают спецификацию, с помощью которой будут бороться против отслеживания пользователей посредством Bluetooth-маячков и трекеров.