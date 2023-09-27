В Кремле переадресовали Минобороны вопрос о погибших при атаке ВСУ на штаб ЧФ

Песков переадресовал Минобороны вопрос о погибших при атаке ВСУ на штаб ЧФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняет агентство, о том, что при ракетном ударе якобы погиб один из российских командиров, заявили на Украине. Представитель Кремля напомнил, что аналогичные заявления Киев делал касательно командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, который оказался жив и накануне принял участие в совещании Минобороны.

Ранее Соколов, о ликвидации которого объявляло ВСУ, также дал интервью, в котором заявил, что Черноморский флот продолжает успешно выполнять поставленные перед ним задачи.

Днем 22 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила стекла в десятке жилых домов. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили над городом пять ракет ВСУ. В результате атаки в здании штаба ЧФ началось возгорание. Одного из военнослужащих объявили пропавшим без вести.