В российском интернате обнаружили 21-летнюю женщину весом менее 13 килограммов

В интернате в Томской области нашли 21-летнюю женщину весом менее 13 килограммов

В доме социального обслуживания «Забота» в Томской области нашли 21-летнюю женщину-инвалида весом менее 13 килограммов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Карташова в беседе с vtomske.ru.

По словам омбудсмена, она обнаружила россиянку в июне в ходе традиционного визита в интернат. Карташова подчеркнула, что вес в 13 килограммов указан в медицинских документах, но в действительности он еще меньше.

Выяснилось, что женщина поступила в «Заботу» из детского интерната, в котором прожила всю жизнь. Она не контактирует с людьми и все время находится в лежачем состоянии. «Диагнозов у нее очень много, в том числе ДЦП, тяжелая умственная отсталость, множественный кариес», — рассказала Карташова.

После обращения омбудсмена региональная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснила, что еще в 2021 году врач-терапевт Шегарской районной больницы рекомендовал кормить женщину специальной высокобелковой энергетической смесью, но интернат приобрел ее только в середине 2023 года. Кроме того, в 2021 году медики признали россиянку нуждающейся в паллиативной помощи, однако у интерната отсутствует лицензия на ее предоставление. В результате ведомство вынесло представление об устранении нарушений.

Карташова добавила, что местная полиция возбудила уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

По словам омбудсмена, в данный момент состояние женщины-инвалида находится под контролем.

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