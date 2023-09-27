Число погибших при взрыве в Нагорном Карабахе уточнили

Число погибших при взрыве на бензохранилище в Нагорном Карабахе составляет 68

Заявление министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом бензохранилища недалеко от Степанакерта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Как заявили в министерстве, Аванесян озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению.

В свою очередь, омбудсмен Нагорного Карабаха Гагам Степанян уточнил, что число погибших в результате взрыва бензинохранилища составляет 68, личности 21 погибшего установлены, пострадали 290 человек.

25 сентября сообщалось, что в результате взрыва ранения получили свыше 200 человек. Врачи оценивали состояние большинства из них как тяжелое или крайне тяжелое. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призывал задействовать санитарную авиацию.