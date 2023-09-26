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20:32, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Армении заявили о гибели более ста человек из-за взрыва в Карабахе

Минздрав Армении: минимум 125 человек погибли из-за взрыва в Нагорном Карабахе

Фото: Reuters

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что как минимум 125 человек погибли из-за взрыва бензохранилища в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — сказала она.

Глава Минздрава уточнила, что останки доставили в соответствующее подразделение центра судебной медицины, там они будут идентифицированы. Как утверждает Аванесян, в процессе армянская сторона обнародует полученную информацию.

25 сентября сообщалось, что в результате взрыва ранения получили свыше 200 человек. Врачи оценивали состояние большинства из них как тяжелое или крайне тяжелое. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призывал задействовать санитарную авиацию.

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    Кристина Есикова
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