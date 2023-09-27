Глава МИД РФ Лавров процитировал слова Тютчева о схватке России и Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе первого вечера просветительского проекта «Литературная гостиная: послы русской культуры» процитировал слова поэта и дипломата Федора Тютчева о схватке России и Европы, написанные в 1854 году, передает ТАСС.

Министр иностранных дел зачитал слова поэта, написанные на французском языке его жене. В письме Тютчев после начала Крымской войны 1853-1856 годов рассуждал о настоящем и будущем России.

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал», — процитировал Лавров.

Он обратил внимание на слова Тютчева в этом письме о том, что России «предложили отречение от самой основы своего бытия», после чего ей предстояло вступить в схватку со всей Европой.

Лавров подчеркнул, что, абстрагируясь от дат и годовщин, это вполне применимо к том, что Запад сегодня делает в отношении нашей Родины.

Глава МИД добавил, что все, что делает Россия, президент Владимир Путин, Российская армия и общество, направлено на то, чтобы подобные замыслы, описанные поэтом почти два века назад, никогда не материализовались.

Ранее Лавров указал на позор США в свете того, что представители властей Штатов «ездят по всему миру и уговаривают не встречаться с российскими дипломатами и представителями».