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13:43, 27 сентября 2023Россия

В Кремле прокомментировали приветствие Зеленским ветерана СС в Канаде

Песков: чествование Зеленским ветерана СС в Канаде подтверждает идеологию Киева

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Чествование Владимиром Зеленским ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады подтверждает нацистскую идеологию Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина».

Приверженность властей Украины нацисткой идеологии — «это не новость», отметил представитель Кремля, добавив, что Москва давно указывает на это. Поведение Зеленского лишний раз подтверждает позицию России, заключилПесков.

Ранее в МИД России заявили, что связи Канады с нацистами отразятся на двусторонних отношениях. «Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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    Алан Босиков
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