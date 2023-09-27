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13:12, 27 сентября 2023Культура

Звезда двух фильмов «Брат» раскритиковал третью часть

Виктор Сухоруков раскритиковал фильм «Брат 3» и назвал его примитивным и пошлым

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в двух частях фильма Алексея Балабанова «Брат», раскритиковал третью часть проекта режиссера Валерия Переверзева, не связанную с двумя предыдущими. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Абзац».

Скажу главную фразу: я к этому не имею никакого отношения. [Не имеют отношения] ни Бодров, ни Балабанов, ни Сельянов. И обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвертая, пятая или десятая...

Виктор Сухоруковактер

Сухоруков также добавил, что уровень новой картины является «примитивным, пошлым, банальным, наглым и циничным», а также признался, что не пойдет на премьеру фильма: «Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать».

Ранее сообщалось, что проект «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева выйдет в прокат 23 ноября. Картина не будет связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

В актерский состав фильма вошли рэп-исполнитель Птаха, мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин. Опубликованный летом 2022 года трейлер проекта подвергли критике в сети.

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    Анастасия Астахова
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