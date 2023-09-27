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11:11, 27 сентября 2023Россия

Россияне записали 11-летнего сына в тероборону

Жители Белгородской области записали 11-летнего сына в тероборону

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Губкине Белгородской области родители записали в ряды территориальной самообороны своего 11-летнего сына. Об этом пишет местный портал Gubtrk.ru.

Отец ребенка, взявший позывной Черный, вступил в тероборону в конце ноября 2022 года. Сейчас он занимает позицию командира разведывательной роты и заместителя командира батальона. Через некоторое время к мужчине присоединились супруга с позывным Кэрри и сын — Святогор.

По словам Черного, россияне посещают все занятия по военной подготовке, развивая навыки тактического боя, ориентирования в пространстве и оказания первой помощи.

Как рассказал 11-летний Святогор, он оказался в теробороне благодаря отцу. Его учителя и знакомые поддержали это решение. По словам мальчика, он уже давно увлекается военной тематикой, а также занимается в военно-патриотическом клубе и мечтает поступить в Нахимовское военно-морское училище.

В свою очередь, Кэрри поделилась, что в ряды теробороны ее привлекли рассказы супруга. «Чтобы быть ближе к мужу, решила ходить на тренировки, а потом и появился к этому большой интерес. Теперь наша семья не пропускает ни одного занятия», — сказала она.

Публикация сопровождается фотографией, на которой вся семья стоит в военной форме, а ребенок держит в руках автомат, визуально напоминающий АКС-74У — укороченный вариант АК-74. Является ли оружие боевым, не уточняется.

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Ранее стало известно, что участникам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия добровольцам соответствует законодательству и обстановке, сложившейся в приграничном регионе.

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    Константин Лысяков
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