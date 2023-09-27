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16:41, 27 сентября 2023Мир

Перешедшего в КНДР американского солдата передали США

AP: американский солдат Трэвис Кинг, перешедший на территорию КНДР, передан США
Трэвис Кинг

Трэвис Кинг. Фото: Ahn Young-joon / AP

Американский солдат Трэвис Кинг, который ранее перешел на территорию Северной Кореи, передан представителям США, находящимся в Китае. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В администрации Вашингтона также подтвердили факт передачи военного американской стороне. Незадолго до этого Кинг был допрошен. На данный момент он находится под стражей и в скором времени может быть экстрадирован для дисциплинарного взыскания, пишет ТАСС со ссылкой на данные официального представителя США.

О том, что КНДР выдворит сбежавшего из Южной Кореи американского солдата, информация появилась ранее 27 сентября. Кинг также признал факт незаконного проникновения на территорию Северной Кореи.

О побеге американского военного из Южной Кореи в КНДР впервые стало известно в июле. За последние два месяца Кинг также успел попросить убежище в КНДР из-за жестокого обращения и расизма в США. Он отмечал, что разочарован «неравным американским обществом».

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    Варвара Кошечкина
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