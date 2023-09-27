В Кремле ответили на вопрос о задержании бывшего главы правительства Карабаха

Песков прокомментировал задержание экс-главы правительства Карабаха Варданяна

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает данными о задержании экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Его слова приводит ТАСС.

«Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее в Госпогранслужбе Азербайджана сообщили, что основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» Варданян был задержан при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». Его доставили в Баку и передали правоохранителям.

27 сентября о задержании экс-главы правительства НКР заявляла медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки. По ее словам, Варданян был арестован азербайджанскими военными.