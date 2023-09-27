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14:25, 27 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о задержании бывшего главы правительства Карабаха

Песков прокомментировал задержание экс-главы правительства Карабаха Варданяна

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает данными о задержании экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Его слова приводит ТАСС.

«Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее в Госпогранслужбе Азербайджана сообщили, что основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» Варданян был задержан при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». Его доставили в Баку и передали правоохранителям.

27 сентября о задержании экс-главы правительства НКР заявляла медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки. По ее словам, Варданян был арестован азербайджанскими военными.

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    Кристина Есикова
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