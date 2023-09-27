Тихоокеанский флот России усилят новейшей подводной лодкой

«Известия»: Тихоокеанский флот РФ усилят новейшей подлодкой «Якутск» проекта 636

Тихоокеанский флот (ТОФ) России усилят новейшей подводной лодкой «Якутск» проекта 636, план приема согласовало Минобороны РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В настоящее время уже началось комплектование экипажа новой подлодки. До конца 2023 года он будет полностью укомплектован и готов к выполнению поставленных задач. В следующем году личный состав пройдет обучение и отправится принимать подлодку. Ожидается, что уже осенью начнутся первые испытательные выходы.

Военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с изданием отметил, что корабли проекта 636 — самое современное, что у России пока есть в серии, они могут стрелять по морским и наземным целям, подходят для работы в Японском море, а также неоднократно совершали дальние походы. Подводная лодка «Якутск» строится по модернизированному проекту, по которому делают корабли для Тихоокеанского флота, добавил он.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350 планируют спустить на воду в первой половине 2024 года. В сентябре стало известно, что корвет «Резкий» проекта 20380, построенный на Амурском судостроительным заводе, вошел в состав Тихоокеанского флота России.