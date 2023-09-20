Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:50, 20 сентября 2023Наука и техника

Фрегат «Адмирал Исаков» спустят на воду в 2024 году

«Северная верфь»: фрегат «Адмирал Исаков» планируют спустить на воду в 2024 году

Фото: Николай Протопопов / РИА Новости

Российский фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350 планируют спустить на воду в первой половине 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов РИА Новости.

«В первой половине следующего года планируем спустить на воду», — сказал он на Международной выставке «Нева 2023».

Орлов добавил, что также продолжается строительство фрегатов «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» проекта 22350. По его словам, корпуса кораблей уже собраны.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

«Адмирал Исаков», который заложили в 2013 году, стал четвертым многоцелевым фрегатом проекта 22350. Эти корабли получили универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который позволяет хранить и запускать 16 ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

Ранее в сентябре ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ремонт и модернизацию большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» Северного флота, который переквалифицируют во фрегат, могут завершить в 2025 году.

В этом же месяце стало известно, что корвет «Резкий» проекта 20380, построенный на Амурском судостроительным заводе, вошел в состав Тихоокеанского флота России.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Тренер назвал опасность возникновения «Халюс Вальгуса» стопы

    Зеленский заявил о зашедшей в тупик ООН

    Фрегат «Адмирал Исаков» спустят на воду в 2024 году

    Российского депутата оштрафовали за незаконную охоту

    Туриста избили на глазах полиции на популярном курорте Турции

    Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице

    Российского полковника осудят за хищение танковых двигателей

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    Селена Гомес восхитила фанатов внешностью без макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости